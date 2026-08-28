Буданов заявив про спробу домовитися з РФ про припинення далекобійних ударів

Керівник Офісу президента наголосив, що всі пішли шляхом ескалації.

Україна хотіла домовитися з Росією по припинення далекобійних ударів з обох сторін, але цього не вдалося досягти. Про це керівник Офісу президента України Кирило Буданов сказав на міжнародному форумі "Україна завтра".

Він наголосив, що особисто намагався домовитися про припинення далекобійних ударів між Україною та РФ, однак поки це не спрацювало.

"Повірте, ми це пробували. Я вам прямо скажу, я це особисто пробував. Зараз поки що не йде, ну давайте чесно скажемо", - зазначив Буданов.

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Він додав, що всі пішли шляхом ескалації, тому Україна змушена була відповідати всіма засобами, які має у своєму розпорядженні. За словами Буданова, це не проста ситуація.

"Це болісно. Болісно для всіх. Для них (йдеться про росіян, - УНІАН) також болісно. Але станом на зараз вибору немає. Ми маємо думати, як ми будемо виживати в цих умовах", - наголосив Буданов.

РФ б'є по Україні

Як повідомляв УНІАН, ветеран російсько-української війни, майор у відставці Олексій Гетьман зазначив, що росіяни змінили тактику атак: вона тепер спрямована на психологічний тиск та створення напруги серед населення. За його словами, повітряні тривоги у Києві та інших містах можуть тривати тижнями взагалі без відбою.

Експерт зазначив, що атаки були переважно реактивними дронами, майже без використання ракет. А дронів росіяни виготовляють велику кількість - сотні на день, тому такі атаки, можливо, будуть частішими.

За словами Гетьмана, росіяни намагаються тримати Київ у напруженні, запускаючи невелику кількість реактивних дронів, переважно тому, що з ними важче впоратись, адже вони більш швидкісні.

Він нагадав, що за добу 27 серпня в Києві було 13 повітряних тривог, що спричинило величезні затори, паралізувало роботу метро.

Гетьман сказав, що повітряна тривога може бути взагалі постійна, тижнями, до кінця року може бути тривога, не закінчуватись. Тобто росіяни можуть так робити, щоб не було відбою, запускати по два-три дрони кожні дві-три години.

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