Прокурори накопали купу порушень земельного законодавства

Головою Вінницької обласної державної адміністрації задоволено 2 протести прокурора області на розпорядження голови Могилів-Подільської райдержадміністрації, якими надано у користування земельні ділянки загальною площею 12,8 га без розроблення проектів землеустрою та проведення обов'язкової державної експертизи.

Про це повідомила Прес-служба прокуратури Вінницької області.

Реально виконано рішення господарського суду Вінницької області за позовом прокурора області в інтересах держави в особі Тиврівської райдержадміністрації до одного із ФОП про визнання недійсним договору оренди земельної ділянки водного фонду площею 5,2 га. Державну реєстрацію договору оренди скасовано.

Прокурором Оратівського району до районного суду направлено 4 позовних заяви в інтересах держави в особі Оратівської райдержадміністрації щодо повернення незаконно зайнятих земельних ділянок площею 56,2 га.