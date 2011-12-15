Держава визначилась з податками на квадратні метри

Держава створює базу даних щодо фактичної площі нерухомого майна громадян – мова йде про квартири та будинки. Згідно із законодавством, не є об’єктом оподаткування квартира менше 120 кв.м., а житловий будинок площею до 250 кв.м.

Реєстр нерухомого майна, що створюється, має єдину загальнонаціональну базу даних, адже одна особа може мати кілька квартир у різних містах України.

Як зазначила начальник відділу масово-розяснювальної роботи та звернень громадян державної податкової адміністрації у Вінницькій області Таїсія Глімбоцька, Закон набере чинності з 1 липня 2012 року. А в кодексі чітко зазначено, що якщо особа має кілька одиниць нерухомого майна, то об’єктом пільгового оподаткування може бути лише один. До того ж, платник, де б на території України не знаходилось це ним придбане нерухоме майно, має склачувати податки за місцем, де він стоїть на обліку.

Станом на 01.01.2011 максимальна ставка за кожний квадратний метр нерухомого майна складає 1% від розміру мінімальної заробітної плати. Сільські та селищні ради таку ставку призначають своїм рішенням, але не більше 1%. Зокрема у Вінниці міська рада такої ставки поки що не визначила.