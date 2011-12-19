Листоноша возив... горілку

У рамках профілактичних відпрацювань співробітники відділення протидії незаконному обігу підакцизних товарів податкової міліції затримали у Тростянецькому районі мікроавтобус «Форд Транзит», вантажений горілкою під марками акцизного збору, що містять явні ознаки підробки, - повідомляє прес-офіцер управління податкової міліції ДПА у Вінницькій області Ольга Шишківська.

Будь-які супровідні документи на товар та на автомобіль були відсутні.

Від занадто цікавих очей нелегальний вантаж зловмисники сховали за ретельно опломбованими дверима вантажного відсіку автомобіля. Відповідно до товарно-транспортної накладної авто перевозило пошту. Причину подібної таємничості податківці з’ясували одразу: салон мікроавтобуса виявився дощенту заповнений ящиками з горілкою «Пшенична межа», марки акцизного збору на пляшках містили явні ознаки підробки. Це означає, що горілка виготовлена нелегально і її вживання може завдати шкоди життю і здоров’ю споживачів. Між тим, як з’ясували податківці, товар призначався для подальшої реалізації у торговельній мережі.

Наразі вся нелегальна продукція – майже дві тисяч пляшок, розфасовані у 99 ящиків на суму понад 50 тисяч гривень – вилучена. Загальна сума вилученого склала більше 180 тисяч гривень.