Маленькі вінничани отримають 42 тисячі солодких подарунків

17 грудня засновник корпорації “Рошен” Петро Порошенко приїхав до Вінниці. На території місцевої кондитерської фабрики у присутності міського голови Володимира Гройсмана та маленьких вінничан у чотири фірмові вантажівки завантажили 42 тисячі новорічних подарунків. Вартість одного – 25 гривень. Дарунок кондитерської фабрики “Рошен” та Благодійного фонду Порошенка дітям Вінниці вартує більш ніж 1 мільйон гривень.

- Працівники кондитерської фабрики заздалегідь попіклувались про те, щоб всі хлопчики і дівчатка в Україні мали під ялинкою святкові подарунки, - сказав Петро Олексійович. - Вони вдень і вночі працювали, щоб виконати це замовлення. І от сьогодні Святий Миколай приїхав подивився, як ми підготувалися до свята. Але в першу чергу хочемо, щоб у нашій рідній Вінниці діти отримали ці подарунки. У нас є гарна співпраця з міським головою Володимиром Гройсманом, якому ми сьогодні передаємо надзвичайно важливий солодкий вантаж.

Маленьких діточок, що прийшли на святкове дійство, розважали казкові герої, а потім усі малята відвідали чудову країну «Ігроленд» - дитячий розважальний центр, в якому діти дізнались таємниць приготування та зберігання солодощів.

Відповідаючи на запитання журналістів про свої дитячі спогади, Петро Олексійович зазначив, що мріяв у дитинстві багато про що, тому що сім’я жила досить скромно. Тому, віддаючи сьогодні на благодійність досить велику кількість коштів, розуміє, що таким чином допомагає багатьом маленьким українцям втілювати свої мрії.

- Ми вже не перший рік отримуємо такі подарунки від Петра Порошенка на новорічні свята, - говорить мер Вінниці Володимир Гройсман. - Минулого року місто отримало 30 тисяч подарунків. Цьогоріч ми порахували, що у Вінниці проживає близько 42 тисяч дітей віком від народження до 14 років. Старші діти тримають ці подарунки у школах, молодші — у дитячих садочках, а для немовлят роздадуть подарунки у поліклініках за місцем проживання. Ми дуже вдячні Фонду Петра Порошенка за те, що він багато років поспіль є великим другом міста і створює багато речей, які роблять місто кращим, а його мешканців - щасливішими. За роки незалежності Вінниця традиційно отримує від фонду Петра Порошенка новорічні подарунки, виключення не було навіть у кризові роки. І не буде, ми певні і надалі. А що подарунків стає все більше означає те, що дітей у Вінниці стає також більше, і це гарний знак.

На завершення свята гості відправили у щасливу дорогу машини «Рошен» з чудовими дарунками, за кермом яких сиділи Санта Клауси, розвозити вінничанам казкову смакоту.

