В Аграрному переймались земельною реформою

Минулого тижня у Вінницькому національному аграрному університеті відбулась Міжнародна науково-практична конференція «Земельна реформа та її вплив на розвиток аграрного сектору економіки України», - повідомляє http://vsau.org.

Нині впровадження в життя земельної реформи викликає ряд питань та дискусій. Саме тому Міністерство аграрної політики та продовольства України спільно з Комітетом з питань аграрної політики та земельних відносин Верховної Ради України та Вінницьким національним аграрним університетом провело Міжнародну науково-практичну конференцію «Земельна реформа та її вплив на розвиток аграрного сектору економіки України».

Серед питань, що обговорювались, були не лише особливості проведення земельної реформи на території Вінницької області, а й ринок землі як передумова формування ринкової економіки в Україні, самоврядування сільських територій в контексті земельної реформи, забезпечення стабільності якості ґрунтів виходячи із застосування інноваційних технологій, законодавче забезпечення проведення земельної реформи в Україні, раціональне використання земель лісового фонду Вінницької області, енергозберігаючі технології обробітку грунту та

їх вплив на навколишнє середовище та багато інших актуальних питань.

Незважаючи на сприятливе географічне положення України, родючість ґрунтів та значну кількість громадян, зайнятих у виробництві та переробці сільськогосподарської продукції, аграрний сектор української економіки розвивається надзвичайно повільними темпами. Це, у свою чергу, значно ускладнює процеси реформування в інших галузях народного господарства. Тому й не дивно, що з початку 1990 року проблема виведення сільського господарства з кризи постійно знаходиться в епіцентрі уваги держави.