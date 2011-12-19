Школярі Вінницького району представили екологічні ялинки

«Ялинка без ялинки» - під такою назвою було проведено районний захід в Якушинецькій СЗШ I- III ступенів школі –гімназії.

Організаторами виставки стали відділ у справах сім’ї та молоді Вінницької райдержадміністрації, відділ освіти райдержадміністрації, Будинок школярів та юнацтва району,- повідомляє прес-служба Вінницької ОДА.

На конкурсі були представлені ялинки, виготовлені власноруч учнями шкіл району, підручними матеріалами стали: папір та тканина, клей та ножиці…

Головна мета – донести до підростаючого покоління те, що саме від них залежить наша екологія та довкілля. Бережливе ставлення до природи – це запорука нашого майбутнього.

Творчість та уява допомогли юнацтву зробити Новорічне свято власними руками, не завдаючи шкоди природі.

Хочеться наголосити, що усі новорічні ялинки, представлені на виставці, неперевершене мистецтво! Кожна композиція символізує та відображає новорічно - різдвяну флористику.

30 шкіл району взяли участь у цьому конкурсі. Серед шкіл району I-III ступенів, переможцями стали:

Ведмежевушківська СЗШ, Михайлівська СЗШ, Якушинецька СЗШ, Малокрушлинецька СЗШ, Оленівська СЗШ, Хижинецька СЗШ.

Серед – I-II ступенів: Щітецька СЗШ, Стадницька СЗШ, Лаврівська СЗШ, Сокиринецька СЗШ. Саме роботи цих шкіл братимуть участь в обласній виставці «Новорічна композиція».

Всі учасники конкурсу були нагороджені почесними грамотами, подяками та солодкими подарунками.