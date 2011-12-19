Вінницька область передасть свій досвід з подолання корупції

Вінницька обласна Рада спільно з Творчим об'єднанням „ТОРО” та громадською організацією „Філософія Серця” ініціюють проведення спеціального круглого столу на тему: „Корупція в Україні. Порівняльний аналіз спеціальних досліджень: 2007, 2009, 2011 роки та актуальність розробки дієвої регіональної цільової програми”.

Корупція все ще залишається однією з ключових проблем, які перешкоджають здійсненню демократичних перетворень в Україні. Підтвердженням цьому є стабільно низькі місця держави в Індексі сприйняття корупції від Transparency International, а також негативні висновки у спеціальних звітах спеціалізованих міжнародних організацій.

На фоні цього вкрай важливим є прийняття дієвих регіональних антикорупційних програм, які б розроблялися з врахуванням Закону України „Про засади запобігання і протидії корупції” та Національної антикорупційної стратегії України на 2011-2014 роки.

Організатори круглого столу планують ознайомити учасників заходу із досвідом Вінницької області, яка першою в Україні підготувала обласну антикорупційну програму, що повною мірою враховує можливості нового законодавства, висвітлення практичних питань підготовки антикорупційних програм та алгоритму залучення до їх розробки

організацій громадянського суспільства.

До участі у круглому столі запрошені керівники підрозділів місцевих держадміністрацій, спеціалізованих на питаннях протидії корупції, голів комісій обласних рад з питань протидії корупції, керівники неурядових організацій антикорупційного спрямування, голови комісій громадських рад різного рівня з питань протидії корупції, представники

засобів масової інформації.

Довідка УНІАН. Творче об'єднання „ТОРО” є Контактною групою в Україні Transparency International - глобальної антикорупційної неурядової організації, що має понад 90 національних представництв та працює більше як у 100 країнах світу. Місія Творчого об'єднання „ТОРО” полягає у впровадженні в Україні демократичних процедур участі громадян у формуванні та реалізації державної політики.