Партія зелених візьме участь у парламентських виборах-2012

Партія зелених України братиме участь у парламентських виборах 2012 року. Таке рішення було прийнято на ХХІ позачерговому з’їзді ПЗУ, що відбувся у Києві 17 грудня.

Резолюцію щодо участі ПЗУ у виборах одноголосно підтримали усі делегати з’їзду.

Як передає УНІАН, на з’їзді головаПЗУ Денис МОСКАЛЬ, «попри фактично дискримінаційний закон про вибори стосовно переважної більшості партій в Україні – потенційних учасників виборів та їхніх виборців, Партія зелених України докладе усіх зусиль, аби подолати штучно створені законодавчі перешкоди та візьме якнайактивнішу участь у виборах 2012 року».

- Сьогоднішня ситуація в Україні, особливо та, що прогнозується до моменту виборів, дає змогу думати, що ми зможемо подолати 5% бар’єр., - зазначає керівник Вінницької обласної організації Партії зелених України Володимир Козир. - Ми не просто партія-проект, ми маємо свою історію. Якщо ми до цих пір вижили, то це тільки тому, що не залежимо від фінансів олігарха чи централізованих фінансових вливань, а тому, що у нашої партії є ідея, навколо якої згуртувались однодумці.

На сьогодні у Вінницькій області діє 30 осередків Партії зелених, загалом реальних наявних членів партії 1300 осіб. На попередніх виборах до місцевих рад Партія зелених Вінниччини отримала 8 депутатських мандатів в районних та міських радах.