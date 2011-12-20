«Кришталеву вишню-2011» отримали семеро вінничан

Семеро діячів культури Вінниччини стали лауреатами Подільської літературно-мистецької премії «Кришталева вишня». Серед них - заслужений журналіст України Анатолій Гончар, видавець Ніна Гарматюк, поет та видавець Сергій Чепернатий, художники Олександр Шульгань та Сергій Довгань, поетеса та методист центру народної творчості Жанна Дмитренко і артистка Наталія Шолом.

- Цього року ми відзначили митців, які роблять внесок у духовний розвиток молоді, адже премія «Кришталева вишня» символізує зрілі плоди творчості, які мають значення для виховання духу та моралі молодих людей, - каже директор Центру естетичного виховання та організації дозвілля молоді Валентина Цимбал. – Минулими роками ми нагороджували і молоді таланти, бо у нас багато талановитих дітей. Наступного року цю традицію ми відновимо.

Премія «Кришталева вишня» перестала бути суто літературною. Її отримують фольклористи, театральні діячі і всі, хто підтримує діяльність по збереженню культури, мистецтва та літератури.