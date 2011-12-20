Вінничанка збиралася вкоротити собі віку посеред магазину

11:26, 20 грудня 2011
Вінниця
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Випивку закусила пігулками

 День Святого Миколая не всім навіяв радісні мотиви: вчора увечері 28-річна вінничанка намагалася вкоротити собі віку привселюдно.

Як повідомило УМНС у Вінницькій області, майже опівночі молода жінка завітала до магазину “Гроно”.  Невідомо з яких мотивів вона вирішила піти з життя, проте прямо посеред торгового залу наковталась “Но-шпи”.

20 пігулок медпрепарату в комбінації з випитим напередодні алкоголем спричинили сильне отруєння, з яким вона потрапила до реанімації.

Як кажуть лікарі, наразі її стан задовільний.

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