Вінничанка збиралася вкоротити собі віку посеред магазину
11:26, 20 грудня 2011Вінниця
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Випивку закусила пігулками
День Святого Миколая не всім навіяв радісні мотиви: вчора увечері 28-річна вінничанка намагалася вкоротити собі віку привселюдно.
Як повідомило УМНС у Вінницькій області, майже опівночі молода жінка завітала до магазину “Гроно”. Невідомо з яких мотивів вона вирішила піти з життя, проте прямо посеред торгового залу наковталась “Но-шпи”.
20 пігулок медпрепарату в комбінації з випитим напередодні алкоголем спричинили сильне отруєння, з яким вона потрапила до реанімації.
Як кажуть лікарі, наразі її стан задовільний.
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