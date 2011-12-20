Жмеринські борці випередили вінничан

У місті Могилів-Подільський вихідними пройшов традиційний відкритий юнацький турнір з греко-римської боротьби. Змагання відбулись за підтримки обласного відділення Національного олімпійського комітету України та міського голови Могилева-Подільського Петра Бровка.

На килим виходили представники семи найсильніших команд з міст і районів області. У командному заліку перше місце посіли жмеринчани, друге – господарі і лише третіми були представники обласного центру.

– У Вінниці тренери основну ставку роблять на дорослих борців, а не на юнаків, – пояснив причини такого результату старший тренер збірної області з греко-римської боротьби та водночас головний суддя змагань Олександр Кулибаба. – Недарма у місці над Бугом 5 борців є “міжнародниками” і вдвічі більше – майстрами спорту України.

Медалі розігрувались у 15 категоріях, у залежності від віку та ваги спортсменів. Приз найкращому борцю турніру, за одноголосним визначенням тренерів та суддів, отримав 14-річний кандидат у майстри спорту з Могилева-Подільського Костянтин Соболевський (вагова категорія 50 кг). Нагороду йому вручив голова обласного відділення НОК України Федір Новік, у минулому – майстер спорту СРСР та тренер з греко-римської боротьби.