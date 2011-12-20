Катерина Єськова виборола титул «Найкращий студент-правознавець»

Другокурсниця юридичного факультету Вінницького національного аграрного університету Катерина Єськова перемогла в обласному конкурсі «Найкращий студент-правознавець 2011 року». Дівчина найкраще написала твір на тему: «Чому я хочу бути правознавцем» та пройшла співбесіду з конкурсною комісією.

Від організаторів - молодіжної громадської організації «Фундація правознавців Вінниччини» - дівчина отримала почесну грамоту, запрошення відвідати комітети Верховної Ради України, а також можливість стажування у кваліфікованих юристів та адвокатів або в органах державної влади Вінниці.

Почесні нагороди отримали і переможці у номінаціях «Найкращий студент-правознавець ІІ, ІІІ, IV та V курсів».