Віктор Бронюк презентував флейту обдарованій школярці

Вінницька школярка Алінка Підсадна навчається гри на флейті. У Святого Миколая дівчинка попросила загублену третю частину флейти. Заповітну мрію реалізував соліст і керівник гурту «ТіК» Віктор Бронюк. Артист подарував дівчинці оригінальну флейту французького виробництва, яку привезли зі Швейцарії.

Про свій благородний вчинок Віктор Бронюк особливо не поширюється. Каже лише, що просто відчув потребу зробити дівчинці подарунок.

- Якщо ми будемо робити гарні справи, то житимемо краще і будемо частіше посміхатися, - зізнався артист.