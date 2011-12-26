Держгірпромнагляд заборонив будівельні роботи на "Вінницькому бройлері"

Під час проведення позапланової оперативної перевірки щодо виконання вимог законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці на будівельному майданчику бригади № 10 (зона вирощування курчат бройлерів) «Птахофабрики «Вінницький бройлер» м. Ладижин було виявлено численні порушення.

Про це повідомила прес-служба територіального управління Держгірпромнагляду у Вінницькій області.

Як з'ясували інспектори управління, виконання будівельно-монтажних робіт проводились без розробленого та затвердженого в установленому порядку проекту виконання робіт, вантажні гаки та вантажозахоплювальні пристрої не були облаштовані запобіжними замикаючими засобами, а стропова залізобетонних виробів проводиться без інвентарних стропів та вантажозахоплювальні пристроїв, що виготовляються по затвердженому проекту. Відтак, наявні способи строповки в будь-який момент могли б призвести до падіння вантажу.

Також виявилось, що на знімні вантажозахоплювальні пристрої не має паспортів, не має типових технологічних карт безпечного виконання робіт автомобільними кранами.

Матеріали (конструкції, обладнання) розташовувались на непідготовлених площадках, а роботи на висоті працівники проводили без використання засобів індивідуального захисту.

Оскільки зазначені порушення створювали загрозу здоров’ю та життю працівників, ПП «Будівельна компанія 2005» було заборонено надалі проводити будівельно-монтажні робіт до повного усунення порушень.