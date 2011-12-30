Юні митці з Вінниці отримали "Золоту ліру"

Організатором конкурсу „Золота ліра” є культурний центр „Пектораль”, а засновником – заслужений діяч мистецтв Тетяна Коваленко. Раніше конкурс був всеукраїнським, згодом його географія розширилась – він став міжнародним.

Цього року п’ятеро вихованців дитячої музичної школи „Вишенька” стали лауреатами.

У номінації „Інструментальний жанр. Гітара” розділили між собою 1 місце 11-річні Дмитро Волошин та Анна Боцула.

У номінації „Інструментальний жанр. Фортепіано” друге місце розділили Анастасія Яцук та 11-річна Вікторія Мосейчук. Третє місце в цій номінації посіла 10-річна Христина Тимофейчук.

Загалом участь в конкурсі взяли 46 дітей з України, Білорусі, Росії та Польщі.

Викладачі та діти дуже вдячні міському голові Володимиру Гройсману та директору департаменту культури Ірині Френкель за фінансову та моральну підтримку та можливість показати вінницькі таланти на міжнародному конкурсі.