На вінницьких корпоративах "гудуть" за 250+

Вінничани на відміну від багатьох столичних компаній корпоративи цьогоріч не відміняли. Щоправда, за масштабами вони були завжди скромнішими. А новий 2012-й зустрічають переважно за форматом “економ”.

Як показало телефонне опитування 18 ресторанів і кафе, середня ціна, за яку можна було відпочити з колективом напередодні свята. Причому “поляну” за ці гроші накриють дуже пристойну, в окремих закладах навіть із дорогими сортами риби та морепродуктами.

Стосовно спиртних напоїв — є варіанти. Перважно на приносний алкоголь заклади погоджуються за умови придбання їхнього мінімального набору. Кажуть, так буде і новорічної ночі.

А от розважальна програма може бути сама різна — від МС до “кабачного” тамади, або ж запрошені колективи, переважно танцювальні.

Цікаво, що цьогоріч ресторатори зважили за східні мотиви і традиційного Діда Мороза з онукою на корпоративи запрошували дуже рідко. Часто Снігуронька набувала вигляду чогось середнього між стриптизеркою та русалкою.