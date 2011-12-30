На території Аграного університету почали будувати церкву

Сьогодні у Вінниці почали будувати храм Трьох Святителів. Нова церква постане на території Національного аграрного університету. Віряни шукатимуть в ній покровительства святих Григорія Богослова, Василія Великого та Іона Златоуста.

Вчора церемонію освячення місця, де збудують храм, провели семеро священників УПЦ МП.

Збудувати церкву планують до 1 вересня 2012 року, - на цю дату заплановано перше богослужіння.