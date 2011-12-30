Сьогодні іменини пророка Даниїла

За 600 років до Різдва Христового Єрусалим був завойований царем вавилонським; храм, побудований Соломоном, був зруйнований, а багато народу ізраїльського відведено в полон. Серед полонених знаходились знатні юнаки Даниїл, Ананія, Азарія та Мисаїл. Вавилонський цар Навуходоносор дав вказівку навчити їх халдейської премудрості, виховати в розкоші, при своєму дворі. Але вони, зберігаючи заповіді своєї віри, відмовлялись від розкоші і провадили строгий образ життя ; харчувалися отроки тільки овочами та водою. Господь дарував їм мудрість, а святому Даниїлу дар прозорливості і тлумачення снів.

Святий пророк Даниїл свято зберігав віру в Єдиного Бога і уповаючи на Його всесильну поміч, мудрістю своєю перевершив всіх халдейських звіздарів і волхвів і був наближений до царя Навуходоносора. Одного разу Навуходоносор побачив дивний сон, що вразив його, але, прокинувшись, він забув видіння. Вавилонські мудреці виявились безсилими дізнатись, що приснилось цареві. Тоді святий пророк Даниїл прославив перед всіма силу істинного Бога, Який відкрив йому не тільки зміст сну, але й його пророче значення. Після цього Даниїл був возведений царем в сан начальника Вавилону. Незабаром цар Навуходоносор звелів звести своє зображення – величезну статую, якій наказав віддавати почесті як богу. За відмову це зробити три отрока – Ананія, Азарія та Мисаїл – були вкинуті в палаючу піч. Полум’я піднімалось над піччю на 49 ліктів, обпалюючи халдеїв, що знаходились поряд, а святі отроки ходили посеред полум’я возносячи молитву Господу і оспівуючи Його ( Дан. 3. 26-90). Ангел Господній, з’явившись охолодив полум’я, і отроки залишились неушкодженими. Цар побачивши це звелів їм вийти і навернувся до істинного Бога. При царі Валтасарі святий Даниїл розтлумачив таємничий надпис ( «Мене, Такел, Фарес»), що з’явилася на стіні палацу під час бенкету. Вона провіщала падіння Вавилонського царства.

При перському царі Дарії святий Даниїл через наклепи ворогів був вкинутий в рів з голодними левами, але вони не торкнулись його і він залишився неушкодженим. Цар Дарій зрадв за Даниїла і звелів у всьому своєму царстві поклонятися Богу Даниїловому, « тому що Він є Бог Живий і Присносушний, і царство Його не скрушиме, і владичиство Його безкінечне». Святий пророк Даниїл дуже сумував за свій народ,що терпів справедливе покарання за множество гріхів та беззаконь.

Святий Даниїл клопотався за свій народ перед преємником Дарія – царем Киром, який дуже його цінував, і оголосив полоненим свободу. Сам же Даниїл і його друзі Ананія, Азарія і Мисаїл дожили до глибокої старості і упокоїлись в полоні. А за свідченням святителя Кирила Александрійського святим Ананії, Азарії і Мисаїлу відрубали голову за наказом перського царя Камбиза.