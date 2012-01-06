«Вінницькі Гайдамаки» підсилилися ... чемпіоном світу

Форварди-юніори Ігор Микулко і Севастьян Карпенко віддані в оренду з київського «Сокола» у ХК «Вінницькі Гайдамаки», який є відвертим аутсайдером Професійної хокейної ліги України.

18-річний Микулко взяв участь у молодіжному чемпіонаті світу (дивізіон 2-А), де українська збірна завоювала золоті нагороди. А ось Карпенко залишився за бортом ЧС через травму спини. Обидва гравці вже найближчим часом приєднаються до нового клубу.

Підсилення «Гайдамакам» вкрай необхідно. Адже і після Нового року вони продовжують програвати з великим рахунком. Зокрема, 4 січня на власному майданчику вінничани розгромно поступились сусідам по турнірній таблиці – «Харківським Акулам» – 1:6 (по періодах: 0:1, 0:2, 1:3).