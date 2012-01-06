Вінниччина перерахувала 480.4 млн. гривень податку на прибуток

Протягом січня-листопада 2011 року до Зведеного бюджету надійшло 480,4 млн. грн. податку на прибуток. Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження податку на прибуток у області збільшились на 164,5 млн. грн. або в 1,5 рази.

Про це повідомило Головне управління економіки Вінницької ОДА.

За результатами фінансово-господарської діяльності за 1 квартал 2011 року суб’єктами господарювання задекларовано податку на прибуток до Державного бюджету в сумі 85,6 млн. грн., що на 29,2 млн. грн. більше ніж за відповідний період минулого року, або на 51,8%.

За результатами декларування податку на прибуток за І квартал 2011 р. скоригований валовий дохід вищезазначених підприємств задекларовано в сумі 3355,0 млн. грн., нараховано податку на прибуток в сумі 9,6 млн. грн., рівень віддачі склав – 0,29 відсотка. Порівняно з результатами декларування 2010 р. рівень податкової віддачі зріс на 0,02 відс. пункти.

За результатами камеральних перевірок податкової звітності з податку на прибуток протягом січня-листопада 2011 року підрозділами оподаткування юридичних осіб області зменшено від’ємне значення об’єкта оподаткування на 446785,8 тис. гривень.

Завдяки вжитим заходам із стану збитковості за результатами декларування за ІІ-ІІІ квартали 2011 року вийшли 24 збиткових підприємства, з них 7 СПД задекларували нульове значення об’єкта оподаткування, 14 СПД – оподатковуваний прибуток в сумі 14,3 млн. грн. та нарахували 3,3 млн. грн. податку на прибуток.

Проте, 21 СПД, які за ІІ квартал 2011 року не входили до переліку збиткових підприємств, за ІІ-ІІІ квартали задекларували від’ємне значення об’єкта оподаткування в сумі 66,2 млн. грн.