Святвечір з Василем Стусом

Сьогодні, 6 січня, о 12 годині на майдані Василя Стуса у Вінниці (біля «книжки») відбудеться захід «Святий вечір з Василем Стусом», присвячений вшануванню пам’яті нашого видатного земляка, поета і Героя України Василя Стуса.

За словами організаторів - Конгресу української інтелігенції Вінниччини - відбудеться покладання вінків та квітів до пам’ятника поета. З промовою «Народе мій, до тебе я ще верну…» виступить письменник, голова Конгресу української інтелігенції Вінниччини та голова обласного літературно-мистецького об’єднання ім. В Стуса Василь Кобець. У програмі заходу заплановані також виступи громадських діячів, членів літоб’єднання, виступ хору «Добродар» (кер.Галина Брунь) та пригощання колядників.