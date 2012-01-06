Вінницькі підприємці «миляться» в юрособи

За даними моніторингу, за січень-листопад 2011 року започаткували діяльність 6284 новостворених суб’єктів господарювання, що на 36,9 % менше ніж у відповідному періоді 2010 року, із яких 955 юридичних осіб (на 24,8% більше) та 5329 фізичних осіб-підприємців (на 42,0% менше).

Про це повідомило Головне управління економіки у Вінницької ОДА.

Одночасно припинили господарську діяльність 8427 суб’єктів господарювання (576 – юридичних осіб, 7851– фізичні особи-підприємці).

Більше половини новостворених суб’єктів господарювання - юридичних осіб в місті Вінниці, що становить 54,1% від загальної кількості новостворених юридичних осіб. Серед районів найбільше новостворених юридичних осіб у Вінницькому (7,7%), Тиврівському (2,8%), Немирівському (2,5%), Калинівському (2,3%), Гайсинському (2,2%).

Найбільше новостворених фізичних осіб - підприємців серед районів у Вінницькому (4,7% - від загальної кількості новостворених фізичних осіб-підприємців), Гайсинському(4,0%), Тульчинському(4,0%), Калинівському (2,8%), Бершадському (3,2%), Шаргородському (2,8 %) , У місті Вінниці (30,8%) та Жмеринці (3,6%).