У Вінниці відбувся фестиваль різдвяних страв

Музейні гостини зі святковою вечерею

Вчора, 5 січня, у Вінницькому обласному краєзнавчому музеї відбувся щорічний фестиваль різдвяних страв «Подільський Святвечір-2012. Багата кутя». Відвідувачі мали нагоду стати свідками театралізованого дійства «Чарівне таїнство Різдва», почути народні колядки та віншування та переглянути виставку «Ікона рідного краю». Завершились музейні гостини святковою вечерею, на яку організатори підготували традиційні подільські різдвяні страви.

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