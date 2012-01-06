Киянам надано дозвіл купити вінницьку агрофірму

Антимонопольний комітет України (АМКУ) надав дозвіл ТОВ «Агро-Центр» (м. Київ) на придбання акцій ПрАТ «Продовольча компанія «Поділля» (Вінницька обл.), яке входить до складу концерну «Укрпромінвест» корпорації «Група «Укрпромінвест» (Київ).

Про це повідомила ЛIГАБiзнесIнформ з посиланням на прес-службу АМКУ.

Дане придбання, відзначають у комітеті, забезпечує ТОВ Агро-Центр перевищення 50% голосів у вищому органі управління названого емітента.

За даними компанії «ПроАгро», у 2011 р. «Продовольча компанія «Поділля» збільшила виробництво цукру на 48,05%, або на 35,3 тис. т в порівнянні з 2010 р. - до 108,7 тис. т.

До складу "Поділля" входить також 20 агроформувань у Крижопільському, Томашпільському та Ямпільському районах Вінницької області, які обробляють близько 90 тис. га сільськогосподарських угідь і вирощують понад 4 тис. голів великої рогатої худоби.