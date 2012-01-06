МОЗ організує навчання вінницьких сімейних лікарів

Міністерство охорони здоров'я і ТОВ НМЦ "МедЕксперт" підписали меморандум про співпрацю, що передбачає організацію і проведення циклу навчально-методичних семінарів для лікарів, які працюватимуть на принципах сімейної практики в пілотних регіонах, зокрема, у Вінницькій області.

Про це повідомив УКРІНФОРМ з посиланням на прес-службу МОЗ.

- Під час спілкування з колегами - сімейними лікарями, дільничними терапевтами, педіатрами - я дуже часто чув побажання отримати додаткові знання з певних професійних питань, зокрема, імунопрофілактики, педіатрії, нових методик виявлення найбільш поширених захворювань тощо Мої колеги хочуть і готові вчитися, і в цьому ми повинні їм допомогти , - сказав на церемонії підписання документа міністр охорони здоров'я Олександр Аніщенко.

Навчальні заходи будуть проходити у Вінницькій області протягом 2012 року. Для проведення семінарів будуть залучені кращі провідні фахівці, головні спеціалісти МОЗ України та викладачі вищих медичних навчальних закладів.

Цикл передбачає розгляд проблемних питань профілактики і лікування інфекційних та соматичних захворювань у дітей, репродуктивні аспекти поліпшення демографічної ситуації в Україні і т.п.