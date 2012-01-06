Влада обіцяє соціально орієнтований бюджет міста

Депутати Вінницької міської ради перенесли ухвалення бюджету ближче до Різдва, на 6 грудня. Може, Бог допоможе найраціональніше розподілити досить куці ресурси, якими планується забезпечувати життя міста у 2012 році.

В будь-якому випадку, його планують зробити соціально спрямованим.

Про це повідомила директор Департаменту фінансів Вінницької міської ради Наталя Луценко.

Зокрема, вона повідомила, що із загальної суми видатків загального фонду видатки на фінансування соціально-культурної сфери та заходів, пов’язаних із соціальним захистом населення, включаючи за пільговий проїзд громадян, складуть 907.4 млн. гривень, або 87%.