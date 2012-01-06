Землевпорядники прийматимуть людей у «Прозорому офісі»

Головним управлінням Держкомзему налагоджено роботу по прийому від громадян та юридичних осіб документів на видачу документів дозвільного характеру (дозвіл на зняття та перенесення ґрунтового покриву, висновків державної експертизи землевпорядної документації щодо об’єктів, які підлягають обов’язковій державній експертизі).

Про це повідомило головне управління Держкомзему у Вінницькій області.

Відтепер забезпечено щоденне представництво Головного управління у Центрі адміністративних послуг «Прозорий офіс».

Новації започатковано відповідно до вимог Закону України №2806-ІУ від 06.09.2005р. «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» (зі змінами), постанови Кабінету Міністрів України від 21.05.2009 року №526 «Про заходи щодо упорядкування видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» (зі змінами), доручення Кабінету Міністрів України від 29.04.2011 року №34447/68/1-09.