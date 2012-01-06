Місто оголосить інвестиційний конкурс

На автоматизацію управління комунальним транспортом

Вінницька міська влада планує провести відкритий інвестиційний конкурс із забезпечення міського пасажирського транспорту автоматизованими системами диспетчерського управління. Про це повідомила директор Департаменту економіки та інвестицій Вінницької міської ради Галина Якубович.

«Диспетчерська» АСУ та продовження впровадження автоматизованої системи керування дорожнім рухом сприятимуть покращенню транспортного обслуговування населення міста. Нагадаємо, наприкінці грудня Вінницький міськвиконком затвердили нову мережу міських автобусних маршрутів загального користування, яка має зменшити дорожньо-транспортну завантаженість, покращити екологічний стан міста, а головне — забезпечити оптимальний режим перевезення пасажирів. Також на неї покладено завдання сприяти покращенню економічного стану КП «Вінницького ТТУ».

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