Ховайте мобілки від дітей і ... гостей
13:10, 06 січня 2012Вінниця
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На Сході кажуть: гість в дім — радість в дім. Проте гість, зпрошений у бершадську родину повіся гірше за сакраментального татарина . Відтак, маємо черговий кримінальний сюжет.
Як повідомило УМВС у Вінницькій області, до Бершадського райвідділу міліції 5 січня звернувся 26 – річний чоловік з повідомленням про те,що 4 січня у його помешканні перебували гості і після їх відвідувань зникли два мобільних телефони.
По «гарячих» слідах правоохоронці встановили особу підозрюваного.
Як з’ясувалося, у скоєнні цього злочину обґрунтовано підозрюється 30 – річний чоловік. У нього працівники міліції вилучили викрадені телефони і за фактом крадіжки порушили кримінальну справу.
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