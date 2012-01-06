Ховайте мобілки від дітей і ... гостей

На Сході кажуть: гість в дім — радість в дім. Проте гість, зпрошений у бершадську родину повіся гірше за сакраментального татарина . Відтак, маємо черговий кримінальний сюжет.

Як повідомило УМВС у Вінницькій області, до Бершадського райвідділу міліції 5 січня звернувся 26 – річний чоловік з повідомленням про те,що 4 січня у його помешканні перебували гості і після їх відвідувань зникли два мобільних телефони.

По «гарячих» слідах правоохоронці встановили особу підозрюваного.

Як з’ясувалося, у скоєнні цього злочину обґрунтовано підозрюється 30 – річний чоловік. У нього працівники міліції вилучили викрадені телефони і за фактом крадіжки порушили кримінальну справу.