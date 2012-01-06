Воротар Гайдаржі – кращий гравець "Ниви" 2011 року

Підбито підсумки Інтернет-голосування вболівальників вінницької “Ниви”. Вони визначили кращих гравців своєї команди 2011 року у різних категоріях і амплуа.

Отже, кращим гравцем року став воротар “Ниви” Олександр Гайдаржі - 174 бали. Він значно випередив Вадима Бовтрука (138 балів), який минулого року також був другим у цій номінації (тоді першим став Сергій Герасимець, 171 бал).

Гайдаржі переміг ще у чотирьох категоріях: “кращий воротар” (159), “наяскравіший гравець” (130), “лідер команди” (176), та “найстабільніший гравець” (130).

Кращим захисником, на думку уболівальників, став Гергелюк (140), напівзахисником - Бовтрук (147), форвардом - Козьбан (140), "джокером" (гравцем, який виходив на заміну) – Кушка (64), “найперспективнішим футболістом” - Бовтрук (144).