Зроби новорічну листівку для «Укрпошти»

До 15 січня творчі школярі мають можливість виграти шоколадний торт чи коробку шоколадних цукерок. Триває творчий конкурс "Новорічний сюрприз" від Українського державного підприємства поштового зв'язку "Укрпошта" та кондитерської компанії "АВК".

Учням від 6 до 16 років пропонують виготовити з паперу чи картону листівку або дрібні сувеніри і надіслати поштою на адресу "Укрпошти": вул. Хрещатик, 22, м. Київ, 01001 з позначкою "На конкурс".

Для відзначення переможців першого етапу конкурсу кожна дирекція встановлює три призових місця: І місце, ІІ місце та ІІІ місце.

Заключний етап – серед переможців першого етапу визначається переможець конкурсу «Моє улюблене зимове свято» шляхом інтернет-голосування, організованого на корпоративному порталі Укрпошти 25-28 січня 2011 р. Оголошення переможців першого етапу – 25 січня 2011 року. Оголошення переможця заключного етапу – 02 лютого 2011 р.

Переможці першого етапу конкурсу отримають призи – книги видавництва «Грані-Т», а переможець заключного етапу – суперприз.

Нагородження переможців конкурсу відбуватиметься 2 лютого 2011 року в урочистій обстановці в об’єктах поштового зв’язку.

Роботи переможців першого та заключного етапів конкурсу виставлятимуться в об’єктах поштового зв’язку, де проводитиметься нагородження переможців, друкуватимуться в газеті «Поштовий вісник», розміщуватимуться на сайтах дирекцій підприємства та Укрпошти. Малюнки переможців також можуть бути використані Укрпоштою при виготовленні різноманітної поліграфічної продукції на 2011 рік.