Наші люди на сноумобілях до крамниці не їздять

Головне управління статистики у Вінницькій області здійснило розрахунки наявності в домогосподарствах товарів тривалого користування, проведені за результатами вибіркового опитування подолян.

Позаяк такі дослідження проводяться раз на два роки, наразі стали відомі показники 2010-го. З огляду на кризові явища, навряд чи вінничани похваляться більшими статками, аніж оприлюднені статистиками.

Фахівці враховували фактичну наявність цих товарів незалежно від терміну експлуатації, джерел надходження (куплені, подаровані тощо), стану (враховуються як справні, так і тимчасово несправні товари, які знаходяться у поточному ремонті або чекають ремонту).

Отож, за основу відліку було взято 647,5 домогосподарств області.

Виявилось, що найкраще вінничани “упаковані” (у відсотках) - кольоровими телевізорами — 92,1, холодильниками — 95,6, пральними машинами — 80,0 та мобільними телефонами — 78%.

61.5% господинь мають пилососи, а ось кухонне начиння для них виявилось менш доступним. Тільки 27.3% родин мають мікрохвильові печі, 11.4% - кухонні комбайни, 4.5 % - морозильні камери.

Забезпеченість транспортними засобами у подолян також посередня. Велосипеди є у 38,6% домогосподарств, моторолери, мопеди, скутери — в 6,1%, автомобілі — у автомобілі 20,0%.

Принаймні чверть вінничан хоче веселого дозвілля, - 26,9% мають відеоплеєри, відеомагнітофони, DVD-програвачі, цифрові фотоапарати. Супутниковими антенами розжилися 19.6% досліджених домогосподарств. 16.5% родин на момент опитування мали персональні комп'ютери.

Найбільшою “екзотикою” для подолян залишаються сноумобілі та кондиціонери. Їх мають відповідно 0,7% та 0.2%.