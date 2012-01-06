Скоро у Вінниці поменшає переобладнаних маршруток

Завтра, 7 січня 2012 р., набирає чинності закон про внесення змін до закону «Про дорожній рух»у частині переобладнання транспортних засобів.

Про це йдеться у Pаконі, опублікованому у газеті «Урядовий кур`єр» № 3 від 6 січня п.р.

Згідно з документом, зокрема, у разі переобладнання п`яти і більше транспортних засобів протягом року, суб`єкти, що здійснюють господарську діяльність з переобладнання транспортних засобів, повинні мати узгоджену з відповідними державними органами нормативно-технічну документацію на відповідний вид переобладнання і свідоцтво про узгодження конструкції транспортного засобу у частині забезпечення безпеки дорожнього руху.

Допуск до експлуатації переобладнаних транспортних засобів проводиться тільки шляхом проведення спеціальних випробувань.

Переобладнання транспортних засобів здійснюється у встановленому Кабміном порядку.