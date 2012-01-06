Заступники губернатора інспектували томашпільську школу

Аби оцінити рівень готовності новобудови до введення в експлуатацію, 4 січня заступники голови обласної державної адміністрації Любов Спірідонова та Роман Аксельрод з робочим візитом відвідали Томашпільський район.

Про це повідомило управління освіти і науки облдержадміністрації.

Перевіряючи виконання поставлених очільником області завдань, представники керівного органу відмітили готовність закладу до прийняття у свої стіни вихованців.

Зокрема, Роман Аксельрод акцентував увагу на завершенні робіт з дообладнання котельні школи альтернативними котлами, що функціонуватимуть на біопаливі, та спорудження накриття для зберігання брикетів.

Любов Спірідонова оглянула класні кімнати, навчальне обладнання закладу та, разом із місцевими керівниками, опрацьовувала план проведення урочистостей з нагоди відкриття школи.

Навчальний заклад, проектною потужністю 1296 учнівських місць, обіцяє стати справжнім осередком повноцінного особистісного розвитку кожного вихованця та прогресивних освітянських ідей. Не в останню чергу сприятиме цьому і сучасна матеріально-технічна база школи: просторі класні кімнати, актова зала, їдальня, дві спортивні зали з душовими, лаборантські кімнати, майстерні, лікарські кабінети: медичний та стоматологічний, процедурна.

Навесні планується завершення благоустрою території навчального закладу, а вже у поточному місяці школа відчинить двері новеньких класів перед своїми учнями.