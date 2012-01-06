У Вінницькому костьолі чули Міжнародний різдвяний спів
16:17, 06 січня 2012Вінниця
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Концерт молоді
Вже четвертий рік поспіль у капуцинському храмі збираються представники різних народів щоб своїми співами прославляти народження Христа. Цього року з різдвяними піснями виступали студенти з Анголи та Еквадору. А українські традиційні колядки заспівали вінницька спільнота «Віднови у Святому Дусі» та дитячий ансамбль «Ковчег Ноя».
Співи перемежовувались розповідями про походження та історію колядок і вертепів.
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