Власникам земельних паїв Вінниччини виплатили 410 млн. гривень

У 2011 році громадянами області укладено 422,1 тис. договорів оренди земельних часток (паїв) на площі 1 млн. га., що на 11 тис. договорів та 21 тис. гектарів більше ніж у 2010 році.

Про це повідомило Головне управління Держкомзему у Вінницькій області.

Загальна сума нарахувань відповідно до укладених договорів становить 376,3 млн. грн. в грошовому еквіваленті, що на 36,9 млн. грн. більше у порівнянні з 2010 роком.

Станом на 01.01.2012 року сільськогосподарськими виробниками виплачено громадянам-власникам земельних часток (паїв) 410 млн. грн.

Відповідно збільшилась і виплата орендної плати за 1 гектар земельної частки (паю), якщо у 2010 році плата за 1 га становила 376 грн., то у 2011 році цей показник становить 406 грн/га.