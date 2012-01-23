У вінницькому сирі не знайшли пальмової олії

Лабораторні дослідження українського, російського і білоруського сирів показали, що всі вони мають високу якість і жодних рослинних добавок.

Такий експеримент провели журналісти ТСН, аби з`ясувати чи справді такі погані українські сири як розповідають у Росії.

Одна з головних претензій до українських виробників - додавання замість справжніх молочних жирів рослинних. Серед вінницьких виробників їх отримав крижопільський філіал «Інтер Фуду».

Щоб бути об`єктивними, журналісти купили в Росії зразки українського, трохи російського і навіть білоруського сирів. У Києві докупили ще один, український - це аби в лабораторії порівняти, що у нас експортують, а що залишається на власних прилавках. Загалом вийшло п`ять зразків.

З`ясувалось, що кожен із цих продуктів має повне право називатись сиром - у всіх п`яти перевірених зразках рослинних жирів не виявили.

Там, де з`являється бодай крапля рослинної олії (зазвичай пальмової або кокосової) закінчується сир і починається сирний продукт. Утім, самостійно їх відрізнити - майже неможливо.

Хоча треба зазначити, що серед продуктів, які найчастіше фальсифікують - згущене молоко, далі йде масло і лише потім твердий сир.

"Найгірший результат, який у нас по сирам був, це коли з 10-ти зразків 2 зразки було фальсифіковано рослинними жирами", - пригадують в лабораторії.

Сомельє Сергій Винокур сумнівається, що російські сири кращі за українські.

"Я не думаю, що в Росії роблять кращі сири ніж в Україні. Ми пробували завозити їх, але вони швидше пліснявіють, швидше псуються", - каже сомельє.

Однак російські чиновники претензії мають саме до нашого сиру.

"Ряд підприємств, які були анонсовані, що в їх продукції є рослинні жири, взагалі останні роки не постачали своєї продукції до Росії. Тому ця заява є голослівною і нічим не обґрунтованою, тому я вважаю її політичною", - заявляє керівник аналітичного департаменту консалтингової агенції.

Тим часом сирний товарообмін між Україною та Росією функціонує як і раніше. І поки чиновники та політики спекулюють на темі сиру, звичайні росіяни й далі їдять український делікатес.