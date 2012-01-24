Мамам — квіти, дітям — візочки та іграшки

Вінницький міський голова вирішив не переривати чудову традицію, - вітати породіль, яки народили малюків у Новий рік, на Святвечір та на Різдво Христове.

Цього року у святкові дні на світ з'явилося 20 малят. Саме їхніх матусь і привітав Володимир Гройсман. Щоправда, новоспечені мами настільки заклопотані, що переважна більшість приймати вітання й квіти відрядила щасливих татусів. Саме вони й отримали з рук працівників департаменту охорони здоров'я візочки та іграшки.

А сам мер закликав молодих батьків не зупинятись на досягнутому.