Вінницькі даішники наливають водіям прямо на дорозі

Даішники Вінниччини, патрулюючи автошляхи, зупиняються біля водіїв, чиї машини зупинилися на дорозі, розпитують про причини вимушеної зупинки. Якщо потрібна допомога, вишукують засоби її надати та пропонують водіям гарячий чай, який возять з собою у великих термосах.

Про це повідомило УДАІ УМВС України у Вінницькій області.

Так, водій вантажного автомобіля «Рено», який здійснював рейс із Одеси до Житомира зупинився біля населеного пункту Зарванці. На щастя, у нього нічого не трапилося, проте, він був дуже здивований увагою екіпажу ДПС, який під’їхав до нього та запропонував допомогу. Від запропонованого міліціонерами чаю не відмовився.

Минулої ночі чергові екіпажі ДПС допомогли продовжити рейс п’яти фурам, які зупинилися через сильний мороз. Одразу два автомобіля «МАН» вийшли зі строю біля села Писарівка. Їх відбуксували до найближчої станції технічної допомоги, а водієві «ДАФ» із Молдови, який направлявся у Росію, допомогу надали на посту ДПС біля села Комсомольське.

Це лише маленькі епізоди роботи ДАІ в таких складних погодних умовах. Для них же, незважаючи на великий мороз, не має ніяких поблажок – вони працюють у посиленому режимі.