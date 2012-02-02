Охороною громадського порядку керуватиме єдиний центр

У Вінниці планують створити єдиний центр управління нарядами з охорони громадського порядку.

Про це повідомила СЗГ УМВС у Вінницькій області.

Як зазначив заступник начальника УМВС Микола Бокша, такий центр буде планувати роботу по забезпечуванню охорони громадського порядку і здійснювати контроль. З представниками громадських формувань та охоронних організацій правоохоронці будуть проводити відповідне навчання, тому що на вулицях міста нерідко виникають різні конфліктні ситуації і щоб їх усунути, необхідні певні навички.

Яскравий приклад налагодженої співпраці міліції та громадського формування є сьогодні у місті Ладижин. Громадське формування, яке було створено ще у 2005 році, має назву «Дружина». У його складі викладачі місцевих коледжів, психологи та військовослужбовці. У вихідні та святкові дні вони разом з працівниками міліції підтримують порядок на вулицях міста.

