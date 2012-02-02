ВІЛ-інфікованим засудженим доводять, що життя триває

За фінансової підтримки Американського Червоного Хреста у п’яти виправних колоніях області (Вінниця, Стрижавка, Літин, Ладижин, Піщанка) працює проект «Життя триває».

Про це повідомив голова Вінницької обласної організації Товариства Червоного Хреста Сергій Глухенький.

Проект, що здійснюється в співпраці з партнерськими організаціями - Вінницьким обласним центром профілактики та боротьби зі СНІДом, облтубдиспансером, наркодиспансером «Соціотерапія» за підтримки департаменту виконання покарань у Вінницькій області, покликаний розширити перелік послуг по профілактиці ВІЛ-інфекції, догляду та підтримці людей, які живуть з ВІЛу виправних колоніях Вінницької області.

- В рамках проекту ми ставимо перед собою завдання щодо зниження ризикованої поведінки засуджених, створення умов для збереження їх здоров’я. Зокрема, сприяти введенню в практику ВІЛ-позитивних засуджених здорового способу життя та розвиток у них навичок управління хворобою, зниження стигми та дискримінації по відношенню до ВІЛ-позитивних засуджених, - каже Сергій Глухенький.

Для потреб засуджених виправним колоніям як благодійну допомогу передано гепатопротекторы, вітаміни, сік, презервативи та гігієнічні набори.

Всього послугами проекту за минулий рік (пройшли інформаційні тренінги, тестування швидкими тестами на ВІЛ та гепатити, консультаціями фтизіатра, нарколога, психолога ня благодійною допомогою) скористалися близько 2500 засуджених.

Окрім засуджених, увага приділяється й персоналу, котрий щодня контактує з інфікованим “контингентом”, - чотирьом колоніям, які беруть участь у проекті, на благодійних засадах передані камери для стерилізації інструментів та дезрозчин.

В колоніях створена група волонтерів, яка працює за методом «рівний - рівному», з якими проводяться інформаційні тренінги щодо шляхів розповсюдженні ВІЛ-інфекції, вірусних гепатитів, життя з ВІЛ, питання здорового способу життя тощо. За період реалізації проекту в колоніях підготовлено 50 волонтерів.

Шляхом інформування збільшується мотивація засуджених до проходження тестування (аби дізнатися свій ВІЛ - статус). Щоразу все більше осіб, які відбувають покарання проходять обстеження.

Протягом 2011 року обстежено 852 людини.