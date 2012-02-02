У Вінницьких закладах відпочинку створять бар’єри проти наркотиків

У місті Вінниця в 2011 році зменшилась питома вага злочинів. Протягом 2011 року скоєно 3941 злочин, що на 0,2% менше, ніж минулого року.

Про це повідомив під час річної доповіді про хід виконання Єдиної комплексної правоохоронної програми на 2011-2014 роки у місті начальник Вінницького міського управління УМВС України у Вінницькій області Юрій Куций.

Викликає занепокоєння в очільника Вінницької міської міліції оперативно-розшукова робота по виявленню груп наркоділків, яка проводиться на недостатньому рівні.

Протягом 2011 року виявлено 342 випадки незаконного виробництва наркотиків, 11 місць для незаконного виробництва наркотичних засобів, 134 факти збуту наркотиків, з яких 46 виявлено за допомогою оперативного реагування. 6 вінницьких наркоманів знаходяться у розшуку.

Для того, щоб покращити оперативно-розшукову діяльність, Юрій Куций запропонував проводити профілактичну роботу в навчально-виховних закладах та закладах громадського відпочинку й створювати бар’єри проти проникнення в них наркотичних засобів.

