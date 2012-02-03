Неповнолітні є резервом для дорослої злочинності

Криміногенна активність неповнолітніх, як і раніше, актуальна проблема.

Про це повідомив під час річної доповіді про хід виконання Єдиної комплексної правоохоронної програми на 2011-2014 роки у місті начальник Вінницького міського управління УМВС України у Вінницькій області Юрій Куций.

За 2011 рік злочинність серед неповнолітніх зменшилась до 123 проти 144 злочинів в порівнянні з 2010 роком. За результатами діяльності міліції в 2011 році виявлено злочинів, скоєних підлітками: 13 пограбувань (в 2010 році – 14), 7 хуліганств (в 2010 році – 10), 76 крадіжок (в 2010 році - 79).

Протягом 2011 року притягнуто до відповідальності 51 неповнолітнього, з них 14 осбі віком до 15 років, 11 – 15-річного віку, до 40 неповнолітніх віком 16-17 років.

Виявлено 13 фактів втягування дорослими в злочинну діяльність неповнолітніх.

Юрій Куций зазначив, що необхідно приділити уваги профілактичній роботі, зокрема запобіганню поширенню наркоманії в підлітковому і молодіжному середовищі. Тут треба протистояти, скоріше дорослим злочинцям, які втягуючи неповнолітніх, у такий спосіб формують собі ринок збуту наркотиків. Аби подолати цю проблему, треба об’єднати свої зусилля і владі, і громаді, і батькам.

