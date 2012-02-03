Книга вінничанина визнана кращою на Всеукраїнському конкурсі

Асоціація спортивних журналістів України підбила підсумки власного традиційного щорічного конкурсу. Кращих визначали у різноманітних номінаціях: спортивна акція року, проект року, журнал року тощо. А у номінації «Краща спортивна книга року» перемогла книга «Важка атлетика України 1895-2011 рр..» , яку підготував вінничанин Іван Лозовський (у соавторстві з відомим в Україні спортивним журналістом Василем Драгою).

В активі Івана Лозовського – вже близько десятка книжок, у першу чергу присвячених історії вінницького спорту. Спортивні матеріали він готує і для друкованих ЗМІ, недарма є головою обласного осередку Асоціації спортивних журналістів України. Також Іван Лозовський є провідним вінницьким тренером з важкої атлетики. Серед його, вихованців, наприклад, призер європейських та світових змагань Костянтин Соцков.