Вінницьких рятувальників відправили на допомогу одеситам

7 лютого відділення рятувальників з аварійно-рятувального загону УМНС України у Вінницькій області передислоковано у м. Вилкове Кілійського району Одеської області. Це пов’язане із ускладненням погодних умов (пориви вітру 20-30 метрів за секунду, високе коливання хвиль у Чорному та Азовському морях) та прогнозованим подальшим пониження температури повітря.

Про це повідомила прес-служба УМНС у Вінницькій області.

З метою забезпечення ефективного реагування на можливі надзвичайні ситуації, спричинені складними погодними умовами, на Одещину з Вінниччини відправлено рятувальний катер на повітряній подушці МАРС-700. Нести чергування на цій техніці будуть три працівники служби «101» з нашого регіону.

За словами начальника УМНС України у Вінницькій області полковника служби цивільного захисту Вінниччини Руслана Шевчука, з метою забезпечення негайного реагування на надзвичайні ситуації, пов’язані із несприятливими кліматичними умовами, в режим підвищеної бойової готовності приведено весь аварійно-рятувальні загін спеціального призначення. Для додаткової передислокації підготовлено інженерну, снігоочисну, рятувальну техніку, засоби для подолання водних перешкод, електростанції, пересувні пункти життєзабезпечення.

На сьогодні в режимі очікування команди на виїзд перебувають кілька десятків бійців регіонального МНС, на озброєнні яких спецмашини БАТ та ІМР, автогрейдери та бульдозери, рятувальні машини САРМ, плаваюча техніка ПТС тощо. Вінницькі рятувальники готові будь-якої хвилини прийти на допомогу як на теренах Поділля, так і у будь-якому іншому місці нашої держави.