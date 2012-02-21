Татусяк увійшов до складу Координаційної ради при Президентові

Голова Вінницької обласної ради Сергій Татусяк увійшов до складу Координаційної ради з питань розвитку громадянського суспільства при Президентові України.

Відповідний Указ про утворення ради, її персональний склад та положення підписаний Віктором Януковичем.

Цим же документом головою Координаційної ради призначено радника Президента України – керівника Головного управління з питань конституційно-правової модернізації Адміністрації Президента України Марину Ставнійчук.

Як зазначено у Положенні про Координаційну раду з питань розвитку громадянського суспільства, вона є допоміжним органом при Президентові України, створеним для забезпечення діяльності Президента України щодо реалізації державної політики та впровадження системних заходів, спрямованих на формування сприятливого середовища для дальшого становлення в Україні громадянського суспільства, підвищення ролі його інститутів у здійсненні державної політики, а також досягнення європейських стандартів забезпечення та захисту прав і свобод людини і громадянина.

Сергій Татусяк зауважив, що Вінницька обласна Рада ефективно працює у даному напрямі. Зокрема, 14 лютого на черговій сесії депутати затвердили «Обласну програму сприяння розвитку громадянського суспільства у Вінницькій області на 2012-2015 роки».

– Наша програма пройшла експертизу вітчизняними та міжнародними експертами. Вона визнана зразковою, відтак на сьогодні інші області, які ще не мають такої програми, просять нас поділитися з ними нашим проектом, – прокоментував С.Татусяк.

Він додав, що створена при Президентові Координаційна рада проводитиме громадські обговорення, наукові конференції, круглі столи з питань розвитку в Україні громадянського суспільства, а також вивчатиме громадську думку з даних питань.

Крім того, рада готуватиме та розглядатиме законопроекти щодо сприяння розвитку в Україні громадянського суспільства, які пропонуються для внесення Президентом України на розгляд Верховної Ради України.

– Що важливо – рада слугуватиме так званим «містком» між Президентом та громадськими організаціями. Цим самим вона сприятиме налагодженню ефективної взаємодії державних органів з інститутами громадянського суспільства, – зазначив голова обласної Ради.

Також Сергій Татусяк повідомив, що глава держави доручив Координаційній раді у місячний строк підготувати та внести на розгляд проекти Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні та плану першочергових заходів щодо її реалізації.

