Держслужба охорони затримала хулігана з ножем

Бійку у громадському місці довелося розбороняти працівникам Державної служби охорони.

Про це повідомила СЗГ УМВС за матеріалами УДСО при УМВС у Вінницькій області.

Це сталося нещодавно у місті Бар неподалік від одного з місцевих кафе. На телефону лінію «102» зателефонували громадяни і повідомили про те, що на вулиці б’ються двоє чоловіків і що в одного з них в руках ніж.

Наряд групи затримання УДСО УМВС, який у цей час неподалік здійснював патрулювання, прибув до місця події в лічені хвилини і своїми професійними діями припинив порушення громадського порядку. Один із чоловіків у результаті бійки отримав тілесні ушкодження у вигляді ножового поранення. На місце злочину було негайно викликано карету швидкої медичної допомоги та потерпілого було доставлено до хірургічного відділення Барської лікарні.

При з’ясуванні усіх подій злочину було встановлено, що потерпілий відпочивав у кафе та випадково став свідком того, як дужий чолов’яга на вулиці чинить хуліганські дії до старенького дідуся. Декілька разів хуліган вдарив літню людину кулаком по обличчю від чого останній упав. Свідок події виявився сумлінною та порядною людиною і одразу вибіг на вилицю, щоб припинити протиправні дій зловмисника. Між ним та хуліганом зав’язалась бійка, в якій нападник ножем наніс захиснику ножове поранення.

Винуватця події було доставлено до Барського райвідділу і на даний час вирішується питання про порушення кримінальної справи.