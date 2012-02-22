Дитячі омбудсмени навчають ровесників спілкуватися з міліцією

Сьогодні, 22 лютого, дитячі омбудсмени міста Вінниця провели флеш-моб „Діти - проти насильства”. Загалом участь в заході взяли по 5 представників з кожної загальноосвітньої школи міста. Підлітки виступили посланцями інформації для дорослих щодо попередження насильства у сім’ї. Діти вирушили колоною в центр міста аби роздати інформаційні буклети дорослим. В руках кожного юнака та юнки були повітряні кульки з написами: „Не мовчи!”.

Діти стверджують, що сьогодні вони хотіли донести до дорослих основні гасла: „Ми, діти, розуміємо і чуємо слова дорослих. Ми потребуємо уваги і хочемо, щоб батьки спілкувалися з нами на рівних. Головне, щоб ці слова звучали правильно. Хочемо звернутися до всіх: поки ви замовчуєте проблему, доти вона буде існувати”.

- В нашій школі-ліцеї № 7 існує спеціальна скринька довіри, куди можна закинути анонімний лист та повідомити про те, що турбує, які проблеми назріли у дитини, - говорить шкільний омбудсмен Жанна Петренко. – Намагаємось допомогти на шкільному рівні, на підставі тих листів під час виховних годин допомагаємо подолати проблему, роз’яснюємо, знаходимо правильний вихід з тієї чи іншої ситуації. З-поміж інших проблем молоді люди часто захоплюються поганими звичками, і тому аби уникати конфліктів, їх навчають правильно спілкуватися з правоохоронцями. Часто радимось з міськими омбудсменами та Вінницьким міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, дітей та молоді.

Вінницький міський омбудсмен Вікторія Коломийчук постійно підтримує зв’язок зі столичними організаціями, зокрема під час нещодавнього візиту до Вінниці Уповноваженого з прав дитини при Президенті України Юрія Павленка, наше місто мало можливість поділитися досвідом своєї роботи, який стане корисним в подібній роботі на загальнодержавному рівні.

Омбудсменами обирають в переважній більшості учні 8-11 класів. Інші – представники молодшої паралелі - виступають медіаторами. Дітям проводять лікнеп по Конвенції ООН про права дитини.

В планах Вінницьких омбудсменів проходження нових занять в Палаці дітей та юнацтва щодо пропаганди здорового способу життя.

Загалом діти дітям радять не замикатися у собі, і якщо вже поряд з вами немає надійного плеча ровесника чи дорослого, який поставиться до вас з розумінням, то звертайтесь до Вінницького міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді за телефонами: 35-35-64 або 35-60-64.