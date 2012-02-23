Подільські свині почали товстішати скоріше

Станом на 1 січня 2012 року в усіх категоріях господарств областi нараховувалось великої рогатої худоби 313 тис.голів, у тому числі корів – 174 тис.голів, свиней – 373 тис.голів, овець та кіз – 40 тис.голів, птиці біля 10 млн.голів. В порівнянні з попереднім роком зросла чисельність овець та кіз на 7%, а поголів'я ВРХ скоротилося – на 1%, в т.ч. корів – на 3%, птиці – на 4%, свиней – на 15%.

Про це повідомило Головне управління статистики у Вінницькій області.

За 2011 рік господарствами областi реалiзовано худоби та птицi на забiй в живій вазі 99 тис.тонн, що більше попереднього року на 3%, яєць 847 млн.штук (на 6%) та молока 839 тис.тонн (на 0,3%).

У сільськогосподарських підприємствах всіх форм господарювання порівняно з 1 січня 2011р. відмічається збільшення поголів’я овець та кіз на 3%. Проте, скоротилась чисельність великої рогатої худоби на 0,4%, в т.ч. корів – на 1%, свиней – на 17%, птиці – на 22%. За 2011р. аграрними підприємствами в порівнянні з попереднім роком збільшено виробництво яєць на 15% і становить 334 млн. штук, м'яса (реалiзація худоби та птицi на забiй) – на 6% (38 тис.тонн живої ваги), виробництво молока - на 2% (143 тис.тонн).

У сільськогосподарських підприємствах проти минулого року покращились показники продуктивності тварин. Так, зріс середній надій молока від однієї корови на 148 кг або на 4% і становив 4238 кг. Найвищі надої молока досягнуто в сільгосппідприємствах Крижопільського (5779 кг), Томашпільського (5742 кг) та Ямпільського (5652 кг) районів. Зросли середньодобові прирости худоби на вирощувані, відгодівлі та нагулі. Зокрема, приріст великої рогатої худоби збільшився на 6% і склав 515 г, свиней – на 12% (345 г). Несучість курей-несучок залишилась на рівні 2010 року і склала 304 яйця, найбільша продуктивність курей спостерігалась у Калинівському та Вінницькому районах (299 – 317 штук).

У господарствах населення за 2011 рік проти минулого року збільшилась реалiзація худоби та птицi на забiй в живій вазі та виробництво яєць – на 1%, виробництво молока залишилось майже на рівні минулого року.

Чисельність поголів'я худоби та птиці, що утримується в господарствах населення проти 1 січня 2011р. зросла по вівцях та козах на 8%, птиці – на 1%, проте скоротилась чисельність свиней на 14%, великої рогатої худоби – на 2%, в т.ч. корів – на 3%.